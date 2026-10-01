INSP: Un singur caz de infecție cu virusul West Nile, confirmat în Dolj în 2026

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 17:02

Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost înregistrat în județul Dolj între 3 iunie și 30 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

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