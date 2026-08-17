Advertising
Social· 1 min citire
Două bombe de aruncător descoperite în albia râului Jiu, lângă barajul Ișalnița
Foto: Arhivă
Echipajele de pompieri au intervenit pentru asanarea a două bombe de aruncător de calibru 82 de milimetri, descoperite în albia râului Jiu, în apropierea barajului Ișalnița.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:26Polițiștii au descoperit noua metodă prin care sunt ascunse drogurile la festivaluri. Ce au găsit în timpul controalelor
- 12:19Schimbări radicale pentru minorii de pe Instagram și Facebook. Ce măsuri sunt cerute
- 12:06ANSVSA: Transporturile neautorizate de ovine reprezintă cel mai mare pericol biologic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News