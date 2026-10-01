România cere 4,35 miliarde de euro din PNRR. Ce proiecte și reforme sunt incluse în ultima cerere de plată

Publicat 1 oct. 2026, 08:13 Sursă realitatea.net

România a depus ultima cerere de plată din PNRR, în valoare netă de 4,35 miliarde de euro. Ce proiecte, reforme și investiții sunt incluse.

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