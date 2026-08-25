Seceta severă a lovit râul Jiu. Debit record la Răcari: albia râului aproape fără apă

Seceta severă a redus dramatic debitul râului Jiu în județul Dolj. Fotografiile realizate la stația hidrometrică Răcari arată suprafețe mari de albie fără apă, bancuri de nisip și un curs mult îngustat. Măsurătorile hidrologilor confirmă amploarea fenomenului: la Răcari a fost înregistrat în această lună un debit minim istoric.
Fotografiile realizate pe 24 august la stația hidrometrică Răcari, din județul Dolj, au surprins efectele perioadei prelungite cu precipitații insuficiente și debite extrem de scăzute. Pe anumite sectoare, apa ocupă doar o parte restrânsă din albia obișnuită a Jiului, în timp ce suprafețe mari de nisip și mâl au ieșit la suprafață.
Râul Jiu/ Foto: Facebook Apele Române
Situația este confirmată de datele Administrației Bazinale de Apă Jiu. La 19 august, la stația hidrometrică Răcari, nivelul la miră a fost de 136 de centimetri, iar debitul măsurat a ajuns la doar 7,03 metri cubi pe secundă. Valoarea reprezintă un minim istoric pentru această stație, înființată în anul 1976.
Jiul, la mai puțin de 30% din debitul mediu pentru luna august
Situația hidrologică nu s-a îmbunătățit până luni. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în analiza pentru intervalul 23-24 august, debitele de pe cursul inferior al Jiului au fost în ușoară scădere.
Întregul bazin hidrografic al Jiului se află printre zonele în care debitele au coborât sub 30% din mediile multianuale corespunzătoare lunii august. Pentru următoarele 24 de ore, hidrologii estimau debite relativ staționare.
La Filiași, stație hidrometrică funcțională din anul 1922, nivelul apei a ajuns pe 19 august la -18 centimetri, iar debitul a fost de numai 5,51 metri cubi pe secundă, valoare care reprezintă, de asemenea, un minim istoric.
La Podari, în cadrul aceleiași campanii de măsurători, hidrologii au înregistrat un nivel de doar 2 centimetri și un debit de 8,14 metri cubi pe secundă.
Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu au descris situația actuală drept una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Măsurătorile au fost realizate cu echipamente ADCP, care folosesc unde acustice și efectul Doppler pentru determinarea vitezei apei, a adâncimii și a debitului.
Seceta hidrologică afectează mai multe regiuni din România
Deficitul de apă nu este limitat la Oltenia. Potrivit INHGA, la 24 august, debitele celor mai multe râuri din țară se situau sub mediile multianuale ale lunii. Valori sub 30% din mediile multianuale erau raportate, alături de Jiu, și în bazinele hidrografice Crișuri, Timiș, Cerna, Bârlad, Moldova, Suceava și Prut.
Și Dunărea înregistrează valori foarte scăzute. La intrarea în România, în secțiunea Baziaș, debitul era luni de aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă, de trei ori mai mic decât media multianuală pentru luna august, de 3.900 de metri cubi pe secundă.
Fotografiile realizate la Răcari, în Dolj, pe 24 august, ilustrează vizibil amploarea secetei hidrologice și efectele acesteia asupra râului Jiu, unul dintre cursurile importante de apă din sudul României.