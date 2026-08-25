Seceta severă a lovit râul Jiu. Debit record la Răcari: albia râului aproape fără apă

Publicat 25 aug. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.Net

Seceta severă a redus dramatic debitul râului Jiu în județul Dolj. Fotografiile realizate la stația hidrometrică Răcari arată suprafețe mari de albie fără apă, bancuri de nisip și un curs mult îngustat. Măsurătorile hidrologilor confirmă amploarea fenomenului: la Răcari a fost înregistrat în această lună un debit minim istoric.

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