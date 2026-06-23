Potop de COD ROȘU în Craiova. Mașini înghițite de ape

Ploile torențiale care au lovit Craiova au provocat inundații severe pe mai multe străzi din oraș, unde apa a atins pe alocuri peste jumătate de metru. Mai mulți șoferi au rămas blocați în trafic, după ce carosabilul s-a transformat într-un adevărat lac.
Deși în multe zone ale țării temperaturile caniculare continuă să domine, în sudul României vremea extremă a adus fenomene meteo spectaculoase. Luni și marți seară, Craiova s-a confruntat cu furtuni puternice ce a inundat mai multe artere importante, provocând probleme serioase în trafic.
Șoferii au rămas captivi în mijlocul apei
Una dintre cele mai afectate zone a fost o stradă din partea de nord a municipiului, unde apa acumulată a blocat circulația și a lăsat mai multe autoturisme imobilizate.
Localnicii au ironizat situația, comparând zona cu celebra destinație italiană:
„Da. Mica Veneție de la Craiova”, a spus unul dintre șoferii surprinși de amploarea inundațiilor.
Aproape cât media unei luni întregi de precipitații
Datele înregistrate la stația hidrologică Albești arată că în zonă au căzut aproximativ 58 de litri de apă pe metru pătrat, o cantitate apropiată de media precipitațiilor pentru întreaga lună iunie.
Meteorologii explică faptul că fenomenul a fost favorizat de prezența unei mase de aer tropical foarte umed și de lipsa vântului, care a împiedicat deplasarea rapidă a norilor.
Meteorologii explică de ce furtuna a rămas deasupra Craiovei
Specialiștii susțin că precipitațiile intense au fost generate de condiții atmosferice favorabile dezvoltării furtunilor de vară.
„Ne-am aflat sub influența unei mase de aer tropical cu un conținut ridicat de umezeală. Circulația aerului a fost lentă, iar precipitațiile au persistat o perioadă mai lungă în zona Craiovei și în localitățile din apropiere”, au explicat meteorologii.
Din cauza lipsei curenților puternici de aer, norii de furtună au rămas aproape staționari deasupra orașului, ceea ce a dus la acumulări impresionante de apă într-un timp scurt.
Probleme și în alte județe din țară
Efectele vremii severe nu s-au limitat doar la Craiova. La Sibiu, sistemele de canalizare au fost depășite, iar apa a pătruns în numeroase gospodării și subsoluri.
În județul Covasna, ploile torențiale au provocat ieșirea din matcă a unor pâraie, iar viiturile au adus în curțile oamenilor aluviuni, lemne și resturi vegetale provenite din zonele împădurite.
Fenomenele extreme pot continua și în perioada următoare
Meteorologii avertizează că astfel de episoade de vreme severă pot apărea și în următoarele săptămâni, în special pe fondul temperaturilor ridicate și al umidității accentuate din atmosferă.
În timp ce unele regiuni se confruntă cu furtuni violente și inundații locale, alte zone ale țării rămân sub avertizări de caniculă. Pentru marți, 15 județe din nord-vestul și sud-estul României se află sub Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.