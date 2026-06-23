Potop de COD ROȘU în Craiova. Mașini înghițite de ape

Ploile torențiale care au lovit Craiova au provocat inundații severe pe mai multe străzi din oraș, unde apa a atins pe alocuri peste jumătate de metru. Mai mulți șoferi au rămas blocați în trafic, după ce carosabilul s-a transformat într-un adevărat lac.

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