România, sub monitorizarea Comisiei Europene din cauza crizei energetice. Ce cere Victor Negrescu

România se confruntă cu o situație dificilă în sectorul energetic, pe fondul secetei severe și al debitelor foarte scăzute ale Dunării. În acest context, Comisia Europeană anunță că monitorizează atent securitatea alimentării cu energie electrică din România, Ungaria și întreaga regiune a Europei de Sud-Est.
Deși oficialii europeni transmit că, în acest moment, nu există motive imediate de îngrijorare privind alimentarea cu energie, Bruxellesul urmărește evoluția situației și este pregătit să convoace, dacă va fi necesar, Grupul de coordonare pentru energie electrică.
Victor Negrescu cere intervenția Bruxellesului
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat oficial Comisiei Europene o coordonare de urgență pentru protejarea consumatorilor și a economiei României.
Europarlamentarul susține că efectele secetei și ale nivelului extrem de scăzut al Dunării se resimt asupra securității energetice, dar pot avea consecințe și asupra prețurilor plătite de populație și asupra competitivității companiilor.
Negrescu cere activarea mecanismelor europene de sprijin între statele membre și identificarea unor soluții temporare care să permită menținerea continuității alimentării cu energie.
Ce solicită România la nivel european
Prin interpelarea adresată Comisiei Europene, Victor Negrescu a cerut convocarea de urgență a Grupului european de coordonare în domeniul energiei electrice, în baza mecanismelor europene de alertă și coordonare.
De asemenea, acesta solicită o evaluare comună a riscurilor, coordonarea măsurilor între statele membre și sprijin concret pentru România.
O altă cerere vizează găsirea unor soluții temporare pentru garantarea alimentării cu energie, cu respectarea condițiilor de securitate operațională și fără renunțarea la obiectivele asumate de România în domeniul tranziției energetice.
„Prioritatea noastră trebuie să fie protejarea cetățenilor, a IMM-urilor și a industriei, evitând noi creșteri ale prețurilor la energie”, a transmis Victor Negrescu.
Comisia Europeană monitorizează situația
Bruxellesul precizează că este în contact permanent cu autoritățile naționale, cu Comunitatea Energiei și cu ENTSO-E, organizația care reunește operatorii europeni de transport și sistem pentru energie electrică.
Comisia Europeană susține că, dacă evoluția situației o va impune, ar putea organiza o reuniune regională cu statele membre cele mai afectate pentru schimbul de informații și coordonarea unor eventuale măsuri.
Deocamdată, oficialii europeni transmit că situația este sub control și că nu există motive imediate de îngrijorare privind securitatea alimentării cu energie electrică.