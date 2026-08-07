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Actualitate· 2 min citire
Pericol uriaș pe Autostrada Soarelui. Obiecte metalice capcană, găsite pe carosabil. Avertisment CNAIR
Cuie A2
Șoferii care circulă pe Autostrada A2 trebuie să fie atenți la obiectele metalice care ajung pe carosabil și care pot provoca probleme grave. CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, avertizează că astfel de obiecte au fost descoperite în mod repetat pe autostradă.
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