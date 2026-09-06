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Murad, Piperea și Lulea, la „Culisele Statului Paralel”: Guvern plin sau alegeri anticipate? Ce au răspuns cei trei lideri AUR

Lideri AUR la emisiunea Culisele Statului Paralel

Lideri AUR la emisiunea Culisele Statului Paralel

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat6 sept. 2026, 22:58
SursăRealitate Plus

Trei lideri importanți ai AUR — Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea — au răspuns, duminică seară, în emisiunea Culisele Statului Paralel, întrebării Ancăi Alexandrescu privind varianta care se preconizează pentru depășirea crizei politice: un guvern cu puteri depline sau alegeri anticipate. Opiniile lor diferă, dar conturează cele două scenarii discutate în spațiul public în ultimele săptămâni.

Murad: „Eu zic guvern”

Întrebat ce soluție consideră realistă, deputatul Mohammad Murad a spus direct: „Eu zic guvern.”

Murad a subliniat că România are nevoie de stabilitate și de un executiv funcțional, capabil să implementeze măsuri urgente în contextul crizei economice și sociale.

Lulea: „Guvern condițional, dacă se fac reforme”

Președintele fondator AUR, Marius Lulea, a nuanțat discuția, explicând că intrarea la guvernare ar fi posibilă doar în anumite condiții:

Eu spun că sunt niște reforme necesare și ele trebuie să fie în prim-plan. Adică dacă se dorește realizarea de reforme, ceea ce a spus și domnul Murad, guvern condițional. Sigur că prioritatea o reprezintă salvarea statului român, real vorbind.

Lulea a adăugat că, din perspectiva unui partid de opoziție, varianta anticipatelor rămâne logică.

„Sigur că din punct de vedere al unui partid de opoziție este bine să spui alegeri anticipate, că eu nu cred că ei vor admite să se facă reforme. Și că e doar o situație ipotetică, dar trebuie să păstrăm și această situație ipotetică în care ei totuși ar dori să facă reforme.”

Piperea: „Din punctul meu de vedere, anticipate”

Juristul și europarlamentarul Gheorghe Piperea a susținut ferm varianta alegerilor anticipate:

Din punctul meu de vedere, anticipate, suspendarea lui Nicușor Dan și, dacă aceste lucruri sunt tergiversate, trenează prea mult, participarea AUR la guvernare, dar cu anumite condiții

Cele trei poziții conturează cele două direcții majore aflate în dezbatere: intrarea AUR la guvernare cu condiția implementării reformelor sau declanșarea alegerilor anticipate, în contextul unei crize politice care continuă să se adâncească.

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