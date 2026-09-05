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Băiat de 14 ani, la spital după ce a căzut cu trotineta electrică pe un bulevard din Craiova

trotinetă electrică

trotinetă electrică

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:51

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost rănit, vineri seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe un bulevard din Craiova, iar poliţiştii susţin acesta că nu era echipat corespunzător.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că, vineri, în jurul orei 22.20, poliţiştii au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui spital din Craiova, cu privire la faptul că la această unitate medicală, s-a prezentat o femeie împreună cu fiul său, în vârstă de 14 ani, care a declarat că băiatul a fost implicat într-un accident rutier.

”Din verificările efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Craiova s-a stabilit faptul că minorul, în timp conducea o trotinetă electrică, fără a fi echipat corespunzător, pe Bulevardul Tineretului, din Craiova, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe carosabil. În urma evenimentului rutier, minorul a necesitat îngrijiri medicale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în acest caz.

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