Băiat de 14 ani, la spital după ce a căzut cu trotineta electrică pe un bulevard din Craiova

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 11:51

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost rănit, vineri seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe un bulevard din Craiova, iar poliţiştii susţin acesta că nu era echipat corespunzător.

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