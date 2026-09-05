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Actualitate· 1 min citire
Băiat de 14 ani, la spital după ce a căzut cu trotineta electrică pe un bulevard din Craiova
trotinetă electrică
Un băiat în vârstă de 14 ani a fost rănit, vineri seară, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică pe un bulevard din Craiova, iar poliţiştii susţin acesta că nu era echipat corespunzător.
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