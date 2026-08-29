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Actualitate· 1 min citire
15 migranți, descoperiți într-un TIR la Calafat
FOTO: Poliția de Frontieră
Publicat29 aug. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net
Controlul a fost făcut vineri, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.
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