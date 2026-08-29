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15 migranți, descoperiți într-un TIR la Calafat

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net

Controlul a fost făcut vineri, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

Polițiștii de frontieră au descoperit 15 migranți din Iran și Irak ascunși în compartimentul de marfă al unui TIR care încerca să intre în România pe la Calafat.

Autotrenul, înmatriculat în România și condus de un cetățean turc, transporta oficial apă și șervețele pe ruta Turcia–Austria.

Controlul a fost făcut vineri, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

În timpul verificărilor preliminare, polițiștii au constatat că semiremorca era sigilată și că sigiliul vamal nu prezenta urme de deteriorare. Un control amănunțit, efectuat de polițiștii de frontieră din Calafat și Dolj, a arătat însă că accesul în compartimentul de marfă se putea face prin îndepărtarea șuruburilor sistemului de închidere a ușilor, fără afectarea sigiliului.

După desigilarea autotrenului, în interior au fost găsiți 15 bărbați ascunși printre mărfuri. Aceștia au declarat că sunt cetățeni iranieni și irakieni.

Migranții au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea verificărilor și luarea măsurilor legale. Ei sunt cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

Șoferul turc al automarfarului este cercetat penal pentru trafic de migranți.

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