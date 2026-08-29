Acord istoric între SUA și Venezuela pentru petrol. Anunțul lui Donald Trump

Donald Trump anunță un acord petrolier între SUA și Venezuela și susține că Washingtonul va avea control majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili de petrol.
Trump: SUA vor avea control majoritar asupra rezervelor de petrol
Donald Trump a anunțat acordul pe platforma sa de socializare și a afirmat că acesta a fost negociat „printr-un parteneriat cu sectorul privat” de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul Apărării, Pete Hegseth.
Administrația americană a „obținut controlul majoritar al SUA asupra a peste 65 DE MILIARDE DE BARILI de rezerve dovedite de petrol din Venezuela, fără niciun cost pentru contribuabilul american”, a susținut Trump.
Președintele american a mai afirmat că acordul va duce la mai mult decât dublarea rezervelor de petrol ale Statelor Unite.
„Acest acord reprezintă un câștig uriaș atât pentru poporul american, cât și pentru cel venezuelean”, a transmis Marco Rubio pe rețelele sociale.
Deocamdată, administrația americană nu a oferit detalii despre structura acordului, zăcămintele sau companiile implicate și nici despre modul în care Statele Unite vor exercita controlul majoritar asupra rezervelor.
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume
Venezuela are rezerve dovedite de petrol estimate la 303 miliarde de barili, cele mai mari la nivel mondial.
Țara este membră OPEC și produce în prezent aproximativ 1,25 milioane de barili de țiței pe zi. Industria energetică venezueleană a fost afectată puternic în ultimii ani, iar administrația de la Washington urmărește atât asigurarea unui flux stabil de țiței venezuelean către rafinăriile americane, cât și stimularea investițiilor americane în sectorul energetic al țării. Aceste demersuri au loc după ce Statele Unite l-au capturat și înlăturat de la putere pe fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro, în luna ianuarie.
Care sunt mizele Washingtonului
Donald Trump se află sub presiune înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, pe fondul creșterii prețurilor benzinei. Aprovizionarea cu petrol venezuelean la un preț mai redus și creșterea producției ar putea contribui, potrivit administrației americane, la temperarea prețurilor carburanților.
Statele Unite caută, de asemenea, soluții pentru refacerea Rezervei Strategice de Petrol, inclusiv posibilitatea unor schimburi de țiței cu producătorii americani.