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Politica· 1 min citire
Anton Hadăr, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”E groparul doctoratelor din România”
Publicat28 aug. 2026, 07:47
Actualizat28 aug. 2026, 07:48
SursăRealitatea PLUS
Anton Hadăr, președintele Alma Mater, a lansat un atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, despre care a spus că este ”groparul doctoratelor din România”, acuzându-l că măsurile privind acordarea sporului de doctorat descurajează interesul pentru obținerea titlului de doctor.
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