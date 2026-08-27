Politica· 1 min citire

Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO

Mihailo Fedorov

Mihailo Fedorov

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net

Fostul ministru al Apărării din Ucraina susține că țara sa riscă să piardă războiul cu Rusia. Fost şef al Brigăzii Multinaționale NATO din Sud-Estul Europei, generalul Virgil Bălăceanu consideră că războiul nu e încă pierdut.

Fostul ministru al Apărării ucrainean a mai adăugat că țara sa ar mai dispune de o fereastră de oportunitate de doar câteva luni, timp în care dezvoltarea unor drone autonome ghidate cu inteligență artificială, a rachetelor interceptoare ieftine și a propriului program de rachete balistice ar mai putea să schimbe deznodământul.

„Cred că acum există un moment de cotitură care va determina direcția noastră viitoare, dar se pare că pierdem treptat, încet", a declarat Fedorov. Afirmația sa contrazice discursul oficial al autorităților ucrainene.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei. Într-un interviu pentru „Adevărul”, el explică de ce fostul ministru al Apărării din Ucraina iese la rampă cu declarații de acest fel, într-un moment atât de complicat.

Interviul complet AICI

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