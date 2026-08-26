Senatul a votat Legea ANI: Dominic Fritz rămâne fără mandat

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, Legea ANI - parte din jalonul PNRR privind integritatea - iar prevederea referitoare la încetarea mandatelor în cazul incompatibilității sau conflictului de interese îl lăsă pe liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, fără mandat în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.
UPDATE Legea integrității/ ANI, care include „amendamentul Fritz”, a trecut miercuri de pelnul Senatului cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „contra”. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicușor Dan.
Inițiativa legislativă duce la încetarea mandatului lui Dominic Fritz în 30 de zile de la intrarea în vigoare, nu mai conține obligativitatea ca partenerii de viață ai politicienilor să-și declare averile și prevede că ANI va publica un rezumat al averilor demnitarilor sub forma unei fișe de interese financiare.
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Ce prevede amendamentul Fritz și ce miză are
Amendamentul aflat în dezbatere face parte din proiectul de lege privind integritatea, cunoscut drept legea ANI. Potrivit relatărilor din spațiul public, o variantă a acestui amendament ar permite sancționarea retroactivă a persoanelor aflate în conflict de interese sau incompatibilitate, inclusiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi — situație în care se află Dominic Fritz, ca urmare a unui dosar de incompatibilitate aflat pe rolul Agenției Naționale de Integritate. Dacă amendamentul va fi adoptat, primarul Timișoarei ar putea rămâne fără mandatul de edil în termen de 30 de zile de la promulgarea legii.
Surse politice: amendamentul are șanse să treacă
Potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus, amendamentul Fritz are șanse să fie adoptat de senatori cu o majoritate de voturi în ședința de astăzi. Aceleași surse indică faptul că singurii senatori care s-ar opune ar fi cei din partea USR, formațiunea din care face parte și Dominic Fritz.
Legea ANI face parte din reformele asumate de România prin PNRR, iar îndeplinirea acestui jalon este legată de fonduri în valoare de aproximativ 770 de milioane de euro. Reforma integrității va fi evaluată de Comisia Europeană în cadrul ultimei cereri de plată. Presiunea este amplificată de termenul-limită de 31 august 2026, până la care România trebuie să finalizeze reformele și jaloanele rămase din PNRR.