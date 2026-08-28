Dominic Fritz, reacție după promulgarea Legii ANI: „Abuz grosolan”. Mandatul său încetează în 30 de zile

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri Legea integrității, iar prevederea privind persoanele declarate definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese îl vizează direct pe Dominic Fritz.
Primarul Timișoarei spune că mandatul său va înceta în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare și acuză majoritatea PSD-AUR de un „abuz grosolan”.
Fritz acuză o decizie politică
Dominic Fritz a reacționat după promulgarea legii și susține că noua prevedere anulează votul celor peste 52.000 de timișoreni care l-au ales.
Liderul USR afirmă că situația sa pornește de la două sancțiuni rămase definitive în instanță, legate de o semnătură pusă pe o copie a unui document în prima parte a primului său mandat.
Fritz consideră că noua lege aplică o sancțiune unor situații produse înainte de intrarea actului normativ în vigoare.
„Nu vor scăpa de mine”
Primarul Timișoarei spune că nu intenționează să renunțe la activitatea politică după pierderea mandatului.
Fritz susține că va continua să lupte împotriva celor pe care îi consideră responsabili pentru modificarea legii și afirmă că echipa sa din administrația locală va continua proiectele începute la Timișoara.
Ce prevede noua lege
Amendamentul adoptat de Parlament și declarat constituțional de CCR prevede că persoanele pentru care a fost stabilită definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese și pentru care nu a expirat perioada de interdicție își pierd funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.
Potrivit Agenției Naționale de Integritate, prevederea poate afecta peste 120 de persoane aflate în perioada de interdicție de trei ani. O parte importantă dintre aceste cazuri îi vizează pe aleși locali sau alte persoane care ocupă funcții elective.
Nicușor Dan spune că legea era necesară pentru PNRR
Președintele Nicușor Dan a explicat că a promulgat actul normativ pentru ca România să își îndeplinească jaloanele asumate prin PNRR. Șeful statului a precizat că își menține obiecțiile față de forma legii și că, în alte condiții, ar fi retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare.
Termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului este 31 august, iar neadoptarea legii ar fi putut pune în pericol accesarea unor fonduri europene.
Fritz anunță că va continua lupta
Dominic Fritz susține că va contesta în continuare situația și că nu consideră cazul închis odată cu încetarea mandatului.
Liderul USR acuză o intervenție politică îndreptată împotriva sa și afirmă că va rămâne implicat în administrația și politica locală din Timișoara.