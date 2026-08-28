Cristi Chivu, verdict despre transferul verii la Inter: „Căutam pe cineva ca el”

Cristi Chivu a vorbit despre transferurile realizate de Inter în această vară și l-a remarcat în mod special pe Curtis Jones, mijlocaș adus de la Liverpool pentru aproximativ 30 de milioane de euro.
Antrenorul român spune că englezul poate aduce calități pe care echipa nu le avea până acum și se potrivește cu stilul de joc pe care vrea să îl impună la Milano.
Chivu, mulțumit de campania de transferuri
Inter a adus cinci jucători în această vară pentru a întări lotul. Printre noile achiziții se află John Stones, Djed Spence, Curtis Jones și portarul Ivan Provedel, în timp ce Aleksandar Stankovic a revenit la echipă după împrumutul la Club Brugge.
Chivu spune că strategia clubului a fost orientată spre creșterea nivelului lotului, fără schimbări radicale în cadrul unei echipe care avea deja un nucleu puternic.
„Am încercat să aducem calitate și să ridicăm nivelul unui lot care era deja puternic”, a explicat tehnicianul român.
Curtis Jones, transferul remarcat de antrenor
Curtis Jones este jucătorul pe care Chivu îl vede drept una dintre cele mai importante achiziții ale verii. Mijlocașul englez nu a debutat încă pentru Inter sub comanda antrenorului român, însă acesta are așteptări mari de la el.
Chivu consideră că Jones poate contribui atât la construcția ofensivă, cât și la faza de finalizare. În plus, mijlocașul poate urca mai mult în atac și poate oferi o alternativă tactică pentru echipa italiană.
„Căutam pe cineva ca el”, a spus Chivu, explicând că Jones se potrivește cu ceea ce își dorește stafful tehnic de la noul sezon.
Inter a început sezonul cu victorie
Inter a debutat în noul sezon de Serie A cu o victorie categorică, 4-1 pe teren propriu împotriva nou-promovatei Monza.
Următorul meci al formației pregătite de Chivu este programat duminică, 30 august, în deplasare cu Cagliari.
Antrenorul român a evitat să analizeze startul rivalelor la titlu și a transmis că prioritatea sa este ca Inter să fie competitivă atât în campionat, cât și în Champions League.
Chivu, despre Lautaro Martinez
Tehnicianul a vorbit și despre situația căpitanului Lautaro Martinez, titular în partida cu Monza.
Chivu spune că atacantul argentinian a revenit motivat la echipă după finala Cupei Mondiale și consideră că acesta este aproape de forma necesară pentru un sezon bun.
„Va fi al nouălea an al său la Inter”, a transmis Chivu, care se bazează pe experiența și implicarea căpitanului său.
Pentru Chivu, următoarea prioritate este meciul cu Cagliari, înaintea debutului lui Inter în noua ediție de Champions League.