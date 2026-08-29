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Politica· 1 min citire
Armata ucraineană a atacat regiunea rusă Rostov
Razboi în Rusia
Publicat29 aug. 2026, 11:20
Sursărealitatea.net
Guvernatorul Iuri Sliusar a raportat 7 victime, inclusiv doi copii au fost răniţi.
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