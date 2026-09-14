Anca Alexandrescu: „Jocul politic actual ignoră voința electoratului și adâncește criza din România”

Publicat 14 sept. 2026, 21:25 Actualizat 14 sept. 2026, 21:26 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat, în emisiunea „Culisele statului paralel”, o serie de critici și acuzații la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a actualei clase politice. Jurnalista a comentat inclusiv scenariul unei eventuale suspendări a președintelui Nicușor Dan și posibilitatea organizării alegerilor anticipate.

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