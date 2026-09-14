Carburanții se scumpesc din nou. Benzina poate trece de 10 lei, iar motorina de 11 lei în zilele următoare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 19:56

Șoferii români se confruntă cu un nou val de scumpiri la pompă, iar benzina standard ar putea depăși 10 lei pe litru în următoarele zile, în timp ce motorina se apropie de pragul de 11 lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret carburanti