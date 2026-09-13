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Economie· 1 min citire
Cât va costa întreținerea la iarnă. Estimările experților anunță lunile care vor goli buzunarele românilor
Publicat13 sept. 2026, 15:22
Actualizat13 sept. 2026, 15:40
SursăRealitatea PLUS
Întreținerea ar putea ajunge la 1.000, chiar 1.500 de lei în această iarnă. Pentru un apartament de două camere din București, factura de întreținere poate crește considerabil în lunile reci, iar pentru un apartament mai spațios, cu trei sau patru camere, costurile pot urca și mai mult. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus Cristina Tănasă.
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