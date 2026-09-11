Nicușor Dan pleacă în Finlanda. Miza summitului european din Arctica și ce va discuta cu liderii UE

Președintele Nicușor Dan va participa, în 13 și 14 septembrie, la Summitul european privind Arctica, organizat la Rovaniemi, în Finlanda.
Reuniunea aduce la aceeași masă mai mulți lideri europeni și are ca principal obiectiv consolidarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea arctică, devenită tot mai importantă din punct de vedere geopolitic și al securității.
Ce va discuta Nicușor Dan în Finlanda
Summitul este găzduit de premierul finlandez Petteri Orpo și reunește lideri din mai multe state membre UE, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene.
Printre participanți se numără președintele României, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, premierul Danemarcei Mette Frederiksen, premierii Estoniei și Letoniei și președintele Lituaniei Gitanas Nausėda.
La reuniune vor participa și președintele Consiliului European, António Costa, precum și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.
Discuțiile se vor concentra pe securitatea regiunii arctice, stabilitatea acesteia și interesele strategice ale Europei.
Arctica devine o miză strategică pentru Europa
Importanța regiunii a crescut în ultimii ani pe fondul schimbărilor geopolitice și al interesului tot mai mare pentru rutele maritime, resursele naturale și infrastructura strategică din nordul Europei.
Finlanda consideră că Arctica trebuie privită ca parte a mediului de securitate european. În acest context, summitul urmărește conturarea unei poziții comune a UE și o cooperare mai strânsă între statele membre.
Pentru România, participarea lui Nicușor Dan oferă ocazia unor discuții directe cu liderii europeni pe teme de securitate și politică externă, într-un moment în care Europa își consolidează strategia de apărare.
Două zile de întâlniri la Rovaniemi
Nicușor Dan va participa la reuniunile oficiale programate în cadrul summitului, iar în prima zi este prevăzută și o cină de lucru la care vor lua parte liderii europeni, precum și președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Norvegiei și premierul Islandei.
Summitul european privind Arctica se desfășoară la Rovaniemi în perioada 13-14 septembrie, într-o regiune considerată tot mai importantă pentru securitatea și politica externă a Uniunii Europene.