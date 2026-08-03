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Bărbat din Craiova arestat pentru viol asupra unei minore de 13 ani și pornografie infantilă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 3 aug. 2026, 12:50

Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Anunțul a fost făcut luni de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.

Potrivit anchetatorilor, în data de 29 iulie 2026, bărbatul ar fi întreținut raporturi și acte sexuale cu o fată în vârstă de 13 ani. Scopul ar fi fost realizarea de materiale pornografice. În timpul faptelor, acesta ar fi filmat cu telefonul mobil mai multe videoclipuri în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite. Imaginile au fost stocate pe dispozitivul folosit.

La 31 iulie 2026, procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea suspectului. A doua zi, pe 1 august, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cazul este instrumentat de DIICOT, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

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