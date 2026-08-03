Bărbat din Craiova arestat pentru viol asupra unei minore de 13 ani și pornografie infantilă

Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru viol asupra unui minor și pornografie infantilă. Anunțul a fost făcut luni de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.

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