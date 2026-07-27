Ministrul finanțelor: „Există risc de penurie de carburanți!”

Publicat 27 iul. 2026, 14:51 Sursă realitatea.net

Ministrul Finanțelor a anunțat risc de penurie de carburanți. Prin urmare, Comisia de Buget a Senatului a dat undă verde propunerii legislative prin care se declară situație de criză pe piața carburanților și se introduc măsuri anti-speculă și de blocare a unei creșteri accelerate a prețului litrului de benzină și motorină în benzinării.

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