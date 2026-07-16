Actualitate· 1 min citire

Un bărbat din Dolj, găsit mort în locuință. Anchetă după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 14:38

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Dolj a fost găsit fără viață în propria locuință, după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit autorităților, un bărbat de 37 de ani din comuna Ișalnița a alertat poliția după ce a descoperit victima în casă. La fața locului au intervenit de urgență polițiști și echipaje SMURD.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 56 de ani s-ar fi rănit mortal folosind un asomator destinat animalelor. Echipajele medicale au încercat să îl resusciteze, însă, din păcate, decesul a fost declarat la fața locului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele producerii incidentului. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

barbatdeces

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe