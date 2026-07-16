Un bărbat din Dolj, găsit mort în locuință. Anchetă după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 14:38

Un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Dolj a fost găsit fără viață în propria locuință, după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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