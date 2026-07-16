Advertising
Actualitate· 1 min citire
Un bărbat din Dolj, găsit mort în locuință. Anchetă după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale
Poliție
Un bărbat în vârstă de 56 de ani din județul Dolj a fost găsit fără viață în propria locuință, după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:45Diana Șoșoacă, trimisă în judecată în dosarul jurnalistei de la RAI Uno. Procurorii o acuză de lipsire de libertate
- 16:37Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea
- 16:09Radu Drăgușin, cucerit de Fiorentina la prezentare: „Vreau să rămân aici cât mai mult și să fac lucruri importante”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News