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Politica· 1 min citire
Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță! Decizia CNA de întrerupere a emisiei Televiziunii Poporului, suspendată de judecători
CNA - Realitatea Plus
Victorie de ultimă oră în justiție pentru Realitatea Plus, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis întreruperea emisiei timp de 3 ore. În aceste momente, magistrații de la Curtea de Apel București au decis suspendarea deciziei CNA.
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