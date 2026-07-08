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Actualitate· 1 min citire
Trump: „Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni”. SUA iau în calcul noi lovituri împotriva Iranului
Donald Trump
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite ar putea lansa un nou atac asupra Iranului chiar în noaptea următoare, avertizând că decizia va depinde de evoluția negocierilor cu Teheranul.
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