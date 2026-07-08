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Actualitate· 2 min citire
Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”
Lionel Messi
Lionel Messi continuă să impresioneze la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, iar prestațiile sale au atras din nou laude din partea unor nume uriașe din fotbal. După victoria Argentinei cu 3-2 în fața Egiptului, Zlatan Ibrahimovic a avut un mesaj plin de admirație pentru căpitanul „Albicelestei”.
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