Se schimbă regulile în fotbalul românesc! FRF a anunțat modificările care intră în vigoare din noul sezon

Federația Română de Fotbal a prezentat modificările regulamentare care vor intra în vigoare odată cu sezonul competițional 2026-2027. Noile prevederi vizează accelerarea jocului, reducerea tragerilor de timp și extinderea atribuțiilor sistemului VAR.
Schimbările de jucători, atent monitorizate
Una dintre cele mai importante noutăți privește procedura înlocuirilor.
Fotbaliștii care sunt schimbați vor avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul. Dacă depășesc acest interval, jucătorul de rezervă nu va putea intra imediat, ci va aștepta până la prima întrerupere a jocului care are loc după trecerea unui minut de joc efectiv.
Măsura are scopul de a limita pierderea intenționată de timp în finalurile de meci.
Reguli mai stricte pentru accidentări
FRF introduce și o prevedere care îi vizează pe jucătorii ce primesc îngrijiri medicale pe teren sau provoacă oprirea jocului din cauza unei accidentări.
În majoritatea situațiilor, aceștia vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea partidei, măsură menită să reducă simulările și avantajele obținute prin întreruperi deliberate.
VAR primește atribuții suplimentare
Sistemul de arbitraj video va putea interveni în mai multe situații decât până acum.
Printre noile competențe se numără corectarea cartonașelor roșii acordate în urma unui al doilea cartonaș galben evident eronat, identificarea jucătorului sancționat greșit și remedierea acordării incorecte a unei lovituri de colț, fără întreruperi prelungite ale jocului.
Modificări și la capitolul sancțiuni
Regulamentul prevede că nu va mai fi acordat cartonaș galben pentru tentativa de oprire a unei faze clare de gol dacă arbitrul lasă avantajul, iar echipa aflată în atac înscrie.
Totodată, la aruncările de la margine va fi introdusă o numărătoare inversă vizibilă de cinci secunde. Dacă termenul este depășit, mingea va fi acordată formației adverse.
O altă modificare importantă vizează comportamentul jucătorilor în momente tensionate. Acoperirea gurii în timp ce un fotbalist se adresează unui adversar va fi sancționată cu eliminare directă.
Prin aceste schimbări, FRF urmărește să facă meciurile mai dinamice, să reducă tragerile de timp și să crească transparența deciziilor de arbitraj în competițiile interne.