Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete, despre scandalul Pfizer: "Am încercat toate variantele ca să reduce impactul"

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 07:57
Sursărealitatea.net

Alexandru Rogobete vine cu explicații în scandalul Pfizer. Fostul Ministru al Sănătății a postat un grafic pe rețelele sociale în care arată cronologia și contextul contractelor încheiate de statul român cu compania farmaceutică.

Alexandru Rogobete a transmis că în perioada în care a condus Ministerul Sănătății a încercat toate variantele legale și diplomatice pentru a reduce impactul contractului asupra bugetului public.

În acest context, acesta a transmis: „După plecarea mea de la Ministerul Sănătății nu mai cunosc evoluția acestor negocieri. Nu știu ce pași au fost făcuți, dacă au continuat, dacă au fost întrerupte sau dacă s-a schimbat strategia.”

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