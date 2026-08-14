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INSP: 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în România. Două persoane au murit

Țânțari/ Profimedia

Țânțari/ Profimedia

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat14 aug. 2026, 23:56
SursăRealitatea.Net

Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul sezonului 2026, dintre care 11 confirmate prin analize de laborator, potrivit celor mai recente date furnizate de INSP. Două persoane vârstnice, cu comorbidităţi, au decedat.

”În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-12.08.2026 au fost înregistrate 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 11 cazuri cofirmate şi 8 cazuri probabile. S-au inregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, se arată în cel mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP.

Potrivit sursei citate, cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: 15-19 ani (un caz), 20-29 de ani (2), 30-39 de ani (2), 40-49 de ani (un caz), 50-59 de ani (3), 60-69 de ani (3), 70-79 de ani (4), ≥ 80 de ani (3).

Bucureştiul, zona cu cele mai multe cazuri

Dintre cele 19 persoane infectate, 10 sunt femei, iar 13 locuiesc în mediul urban. Bucureştiul concentrează cele mai multe cazuri, cu şase îmbolnăviri raportate. În Suceava au fost înregistrate două cazuri, iar în Argeş, Bihor, Botoşani, Cluj, Ialomiţa, Iaşi, Giurgiu, Mureş, Satu Mare şi Vaslui – câte unul. În cazul raportat în Harghita, expunerea la virus a avut loc în altă ţară, însă cazul este atribuit judeţului de reşedinţă.

Recomandările specialiştilor pentru protecţia împotriva ţânţarilor

Specialiştii recomandă ca populaţia să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor, să utilizeze substante insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apa din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.


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