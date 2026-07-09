Înalta Curte reia procesul cu Guvernul pentru plata restanțelor salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Guvernul se întâlnesc din nou în instanță, joi, în procesul privind plata drepturilor salariale restante ale magistraților. Dosarul a ajuns în faza de recurs, după ce Înalta Curte a obținut câștig de cauză în primă instanță.

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