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Politica· 1 min citire
Mirabela Grădinaru, surprinsă într-un schimb de cuvinte cu Donald Trump. Ce a spus Nicușor Dan despre moment
Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a avut un scurt schimb de cuvinte cu președintele american Donald Trump. Momentul a fost surprins într-o fotografie de familie realizată de presa internațională, iar șeful statului a explicat ulterior cum a avut loc întâlnirea.
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