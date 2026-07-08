Advertising
Politica· 1 min citire
O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el
Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video
Publicat8 iul. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net
Gafă de proporții la Ankara din partea ministrului român al Apărării! Radu Miruță voia să meargă la poza de grup cu legitimația la gât, însă șeful NATO i-a atras atenția în ultimul moment.
Citește și
- 07:52Summitul NATO de la Ankara: Zi crucială pentru apărarea Europei și a României
- 17:10Nicușor Dan a ajuns la summitul NATO! Miza uriașă pentru România în negocierile de la Ankara
- 16:38Televiziunea Poporului, sancționată din nou de CNA pentru că este alături de suveraniști. Presiunile la adresa postului Realitatea PLUS continuă
- 15:23Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News