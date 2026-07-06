Actualitate· 2 min citire

Moment exploziv înaintea summitului NATO! Trump o ironizează pe Giorgia Meloni într-o postare virală

Donald Trump, Giorgia Meloni

Donald Trump, Giorgia Meloni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 17:51

Schimb de replici tensionat înaintea summitului NATO de la Ankara. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a alimentat din nou disputele cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, după ce a publicat pe rețelele sociale o imagine modificată în care apare alături de liderul de la Roma, însoțită de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Relațiile dintre Washington și Roma rămân tensionate

Declarațiile vin pe fondul unei perioade marcate de schimburi de replici între cei doi lideri. La sfârșitul lunii iunie, Donald Trump a susținut că Giorgia Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie împreună pentru a-și crește popularitatea în Italia.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că premierul italian pierde sprijin în plan intern și a criticat poziția acesteia în privința politicii externe.

Trump a susținut că Meloni „a respins Statele Unite”, în contextul discuțiilor privind măsurile menite să împiedice Iranul să dezvolte arme nucleare, adăugând că și NATO a avut o poziție similară în această chestiune.

Oficialii italieni încearcă să calmeze situația

În ciuda schimbului de declarații, reprezentanții Guvernului italian au transmis mesaje menite să reducă tensiunile.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru Sky TG24 că relațiile dintre state trebuie să rămână solide indiferent de disputele dintre lideri. „Oamenii vin și pleacă, dar relațiile trebuie să dăinuie”, a afirmat oficialul italian.

La rândul său, ministrul de Externe, Antonio Tajani, și-a exprimat convingerea că parteneriatul transatlantic este suficient de puternic pentru a depăși astfel de episoade și a subliniat că legăturile dintre Statele Unite și Italia nu pot fi afectate de declarații individuale.

Până în acest moment, Giorgia Meloni nu a comentat public mesajul publicat de Donald Trump.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpgiorgia meloni

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe