Românii strâng cureaua! România, lider în Uniunea Europeană la scăderea comerțului cu amănuntul

România ocupă primul loc într-un clasament nedorit la nivel european. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere anuală a volumului comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
România, cea mai mare scădere din UE
Statisticile arată că volumul total al comerțului cu amănuntul din România a scăzut cu 4% față de mai 2025, cel mai sever recul dintre statele membre pentru care sunt disponibile date.
La polul opus s-au aflat Cipru, cu un avans de 8,4%, Bulgaria, unde comerțul a crescut cu 7,9%, și Luxemburg, cu o majorare de 7,8%. După România, cele mai importante scăderi au fost raportate în Estonia (-0,5%) și Belgia (-0,4%).
Comerțul a continuat să crească în Uniunea Europeană
În ansamblu, situația la nivel european este diferită. Eurostat arată că, în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,6% în zona euro și cu 1,9% în Uniunea Europeană.
Creșterile au fost susținute în special de vânzările de alimente, băuturi și tutun, precum și de produsele nealimentare, în timp ce segmentul carburanților comercializați în magazine specializate a înregistrat un declin.
La nivelul întregii Uniuni Europene, comerțul cu alimente, băuturi și tutun a avansat cu 1,9%, iar cel al produselor nealimentare cu 2,8%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2,9%.
Vești mai bune în comparație cu luna precedentă
Raportat la aprilie 2026, România a înregistrat totuși o evoluție pozitivă. Volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a crescut cu 1,3%, peste media Uniunii Europene, care s-a situat la 0,5%, și peste cea din zona euro, de 0,2%.
Cele mai mari creșteri lunare au fost consemnate în Cipru (3,7%), Luxemburg (3,6%) și Polonia (2,4%), în timp ce cele mai importante scăderi au fost raportate în Estonia (-2,2%), Croația (-2%), Belgia și Lituania (ambele cu -0,7%).
Datele publicate de Eurostat indică astfel că, deși România a avut o ușoară revenire față de luna aprilie, evoluția anuală rămâne cea mai slabă din întreaga Uniune Europeană.