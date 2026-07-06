Laura Gherasim (deputat AUR): „Cer Ministerului Sănătății situația reală a instalațiilor electrice din spitalele vasluiene. Vrem să știm dacă pacienții din Vaslui sunt în siguranță”

Deputatul AUR de Vaslui, doamna Laura Gherasim, a solicitat, oficial, Ministerului Sănătății situația completă a reviziilor instalațiilor electrice din spitalele din județul Vaslui, în urma unei serii de tragedii care, în ultimii ani, au transformat unități sanitare din toată țara în capcane pentru pacienți.
Incendiul de la Maternitatea Giulești, cel de la Spitalul „Matei Balș”, soldat cu 26 de decese, cel de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și cel de la Spitalul Județean Ploiești au avut în comun aceeași cauză, anume instalațiile electrice vechi, suprasolicitate și neverificate la termenele prevăzute de lege. Trebuie să fim conștienți că, în clădiri în care sunt internați oameni dependenți de aparatură medicală, o instalație electrică defectă nu este doar o chestiune administrativă, ci se transformă într-o problemă ce poate face diferența între viață și moarte!
„Cetățenii din Vaslui au dreptul să știe dacă spitalul în care ajung ei sau copiii lor este sigur. Nu mai putem accepta ca statul să afle în ce stare sunt instalațiile electrice abia după ce izbucnește un incendiu și se numără victimele. Am cerut Ministerului Sănătății date defalcate, spital cu spital, pentru fiecare unitate din județul Vaslui”, a declarat deputatul AUR Laura Gherasim.
Întrebarea parlamentară adresată ministrului Sănătății vizează direct cele trei unități principale din județ, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad și Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși și solicită informații privind data ultimelor verificări, vechimea instalațiilor electrice, valabilitatea autorizațiilor de securitate la incendiu, neregulile constatate la controalele Inspectoratului pentru Situații de Urgență și fondurile alocate pentru modernizare în anii 2025 și 2026.
Potrivit Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normativelor tehnice în vigoare, verificarea periodică a instalațiilor electrice și deținerea autorizației de securitate la incendiu sunt obligatorii și, cu toate acestea, numeroase spitale din România funcționează cu instalații vechi de zeci de ani și fără autorizațiile necesare.
„Prevenția costă infinit mai puțin decât o tragedie. Solicit ministerului transparență totală și un calendar clar de modernizare a instalațiilor din spitalele vasluiene. Voi urmări răspunsul și voi reveni public cu cifrele, oricare ar fi ele”, a adăugat doamna Laura Gherasim.
Deputatul AUR a precizat că va monitoriza modul în care sunt cheltuite fondurile destinate siguranței pacienților și că va sesiza orice situație în care unități sanitare din județul Vaslui funcționează cu riscuri pentru viața bolnavilor.
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