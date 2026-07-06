Petrișor Peiu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Ar trebui înlăturat, pentru că se opune anticipatelor”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 07:09

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Realitatea PLUS că demersul de suspendare a președintelui Nicușor Dan este consecința ignorării unei soluții democratice esențiale pentru ieșirea din criza politică actuală: organizarea de alegeri anticipate.

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