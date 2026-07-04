Escrocherie în numele ANAF. Un bărbat din Neamț a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 11:05

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, a rămas fără aproape 32.000 de lei după ce a fost victima unei înșelătorii puse la cale de un individ care s-a prezentat drept inspector ANAF.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANAFescrocherie