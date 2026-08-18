Inteligența artificială a devenit aliatul hackerilor. 6 din 10 atacuri informatice sunt asistate de AI – Bitdefender

Publicat 18 aug. 2026, 12:49 Sursă Realitatea.net

Inteligența artificială a devenit una dintre principalele arme ale hackerilor, arată un nou studiu global Bitdefender. Șase din zece organizații au fost vizate, în ultimele 12 luni, de atacuri de inginerie socială asistate de AI, iar experții avertizează că amenințările evoluează mai rapid decât pot fi combătute.

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