România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă

România a activat nivelul de „crisis situation” (stare de criză) la nivel european, conform mecanismelor Uniunii Europene, în contextul riscurilor ce vizează securitatea energetică regională și al opririi iminente a Unității 2 de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene.
După ce vineri a fost declanșat mecanismul de alertă timpurie (early warning), autoritățile române au avansat procedura, notificând oficial nivelul superior de criză, în baza articolului 14(2) din Regulamentul UE 941/2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice.
Solicitările României către Comisia Europeană și ENTSO-E
În cadrul reuniunii de la Bruxelles, secretarul de stat Cristian Bușoi a prezentat măsurile legislative adoptate de Guvernul României pentru gestionarea situației și a formulat mai multe cerințe urgente către partenerii europeni:
Evaluare regională actualizată: Realizarea de către Comisia Europeană și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică (ENTSO-E) a unei analize privind capacitățile de producție disponibile, rezervele de echilibrare și capacitățile de interconexiune transfrontalieră din statele vecine.
Clarificarea asistenței de urgență: Identificarea din timp a eventualelor blocaje tehnice sau operaționale care ar putea împiedica furnizarea sprijinului de urgență între Operatorii de Transport și Sistem (OTS) din regiune.
Discuții tehnice bilaterale urgente: Organizarea unei întâlniri dedicate cu Comisia Europeană pentru analiza instrumentelor comunitare ce pot fi mobilizate dacă situația se agravează, inclusiv posibile intervenții pe piața de energie electrică.
Miza grupului Turceni 5: Demersuri pentru amânarea închiderii
Pe lângă Notificarea de Criză, secretarul de stat a ridicat problema reținerii în funcțiune a capacităților de producție pe cărbune. Cristian Bușoi a subliniat că oprirea grupului Turceni 5 până la 31 august (prevăzută ca jalon în PNRR) este „extrem de problematică” în actualul context de securitate energetică.
România va continua negocierile cu Comisia Europeană pentru a obține acordul menținerii în funcțiune a 4 grupuri energetice (3+1) și după data de 31 august, invocând concluziile studiilor de adecvanță a rețelei și contextul de criză regională.
„Mulțumesc domnului prim-ministru și ministru interimar al energiei, Ilie Bolojan, și domnului ministru Dragoș Pîslaru pentru toate demersurile făcute la nivelul de decizie al Comisiei Europene. Sunt convins că, ținând cont de situația de criză regională și de argumentele tehnice, vom obține în final acceptul Comisiei”, a declarat Cristian Bușoi.