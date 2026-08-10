Măsuri de sprijin pentru fermieri și transportatori. Carburantul ar putea fi achitat în rate

Gură de aer pentru companiile afectate de scumpirile din energie: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru ÎMM-uri (FNGCIMM) a lansat un proiect ce le va permite transportatorilor și fermierilor să achiziționeze carburant prin linii de credit dedicate. În cadrul acestei scheme, statul va garanta o parte semnificativă din împrumuturile bancare contractate pentru aprovizionarea cu benzină și motorină.
Scumpirile accentuate din piața carburanților au determinat autoritățile să pregătească un instrument financiar de sprijin dedicat mediului de afaceri. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a lansat un nou produs de garantare ce va permite companiilor din sectorul transporturilor, agriculturii și construcțiilor să cumpere benzină și motorină pe credit, cu o perioadă de rambursare de până la trei ani.
Cine beneficiază de program și cum funcționează mecanismul
Inițiativa se adresează companiilor pentru care cheltuielile cu combustibilul reprezintă o pondere critică în activitatea zilnică. Pe lângă transportatorii de marfă și persoane, programul vizează direct fermierii aflați în plină campanie agricolă, companiile de construcții, firmele de curierat și livratorii.
Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare, a precizat că finanțarea este concepută strict ca un credit pentru capital de lucru destinat achizițiilor de carburant. Sumele obținute vor putea fi folosite direct pentru decontarea facturilor la furnizorii de combustibil sau pentru alimentarea cardurilor de flotă utilizate de conducătorii auto.
Plafon de până la un milion de lei și garanție de stat de 80%
Suma maximă ce va putea fi accesată de un operator economic atinge pragul de un milion de lei, în funcție de volumul de carburant necesar activității. Statul, prin intermediul FNGCIMM, va prelua un procent considerabil din riscul de creditare, oferind o garanție de 80% din valoarea împrumutului aprobat.
Sistemul va funcționa prin intermediul instituțiilor bancare partenere. FNGCIMM a lansat deja invitația către sectorul bancar, iar în prezent au loc negocieri pentru semnarea acordurilor de colaborare. După încheierea acestor parteneriate, produsul va deveni accesibil la ghișeele băncilor înscrise în program.
Aprobare rapidă în 24 de ore pentru depășirea crizei de lichidități
Punctul forte al noii scheme de finanțare este viteza de procesare. Reprezentanții Fondului dau asigurări că, după definitivarea rețelei de bănci partenere și depunerea dosarului, firmele ale căror cereri sunt aprobate vor primi fondurile necesare într-un termen maxim de 24 de ore.
Măsura vine ca o reacție directă la presiunea financiară uriașă exercitată asupra agenților economici de evoluția prețurilor de la pompă, unde motorina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar benzina a ajuns să fie comercializată în jurul valorii de 9,30 lei pe litru.