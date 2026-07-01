AUR anunță că parlamentarii nu intră în vacanță

Politicienii vor fi prezenți în județe în lunile iulie și august.
Parlamentarii AUR nu vor intra în vacanță în lunile iulie și august, potrivit unei decizii luate de Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor. Deputații și senatorii partidului vor fi prezenți în județe, în cadrul campaniei „AUR te aude!”, unde vor avea întâlniri cu cetățenii, fermierii, reprezentanții mediului de afaceri și ai administrațiilor locale.
Consiliul Național de Conducere al AUR a decis, în cadrul ședinței extraordinare desfășurate la Alexandria, în județul Teleorman, ca parlamentarii formațiunii să își continue activitatea în teritoriu pe durata verii.
Astfel, deputații și senatorii AUR nu vor intra în vacanță parlamentară, ci vor merge în comunitățile locale pentru discuții directe cu românii. Reprezentanții partidului susțin că această perioadă va fi folosită pentru întâlniri în județe și pentru preluarea problemelor semnalate de cetățeni.
Campania „AUR te aude!”, organizată în lunile iulie și august
În lunile iulie și august, parlamentarii AUR vor participa la campania „AUR te aude!”. În cadrul acesteia, aleșii partidului vor merge în mai multe comunități și vor discuta cu oamenii despre problemele cu care se confruntă la nivel local.
Programul anunțat include întâlniri cu cetățenii, cu reprezentanții mediului de afaceri, cu fermieri și cu reprezentanți ai administrațiilor locale. De asemenea, parlamentarii AUR vor face vizite în fabrici, întreprinderi, ferme și alte unități economice din țară. Potrivit partidului, scopul acestor întâlniri este identificarea problemelor din comunitățile locale și preluarea propunerilor venite din partea oamenilor.
AUR susține că soluțiile discutate în teritoriu ar putea fi transformate ulterior în inițiative legislative sau în măsuri concrete promovate de formațiune în Parlament. Reprezentanții partidului spun că dialogul direct cu românii este principalul obiectiv al campaniei din această vară.
AUR transmite că parlamentarii săi vor face în teritoriu ceea ce au cerut și în plenul Camerei Deputaților, respectiv prelungirea activității parlamentare pe durata lunilor de vară. Formațiunea susține că această propunere a fost refuzată de majoritatea parlamentară. În acest context, partidul anunță că deputații și senatorii săi vor continua activitatea în județe, prin întâlniri cu românii și vizite în comunități.
Parlamentarii AUR vor merge în comunitățile pe care le reprezintă
În locul vacanței parlamentare, aleșii AUR vor merge în județe pentru a discuta cu oamenii și cu reprezentanții mai multor sectoare economice și administrative. Partidul transmite că parlamentarii săi vor rămâne aproape de comunitățile pe care le reprezintă, pentru a afla direct care sunt problemele locale și ce soluții pot fi propuse mai departe.