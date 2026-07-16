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Poliția a deschis o anchetă după ce doi tineri au căzut de pe trotinete în fața unei mașini. Unul dintre ei a ajuns sub autoturism - VIDEO

Accident trotinete Dolj

Accident trotinete Dolj

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat16 iul. 2026, 14:17
SursăRealitatea.net

Polițiștii au deschis o anchetă după ce doi tineri au fost filmați în timp ce cad de pe trotinete electrice pe o stradă din Craiova. Unul dintre ei a ajuns sub un autoturism aflat în mers, însă șoferul a reușit să frâneze la timp.

Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unei mașini și au apărut ulterior în mediul online. După incident, cei doi tineri s-au ridicat, și-au luat trotinetele și au plecat din zonă.

Șoferul a reușit să evite o tragedie

În înregistrare apare un grup de tineri care circulă cu trotinete electrice. La un moment dat, doi dintre ei se dezechilibrează și cad pe carosabil, chiar în apropierea unei mașini aflate în mers.

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Unul dintre tineri ajunge sub partea din față a autoturismului. Șoferul circula cu viteză redusă și a reușit să oprească înainte ca acesta să fie rănit.

„Având în vederea imaginile postate în mediul online, în care se observă un grup de tineri care circulă pe trotinete electrice, urmat de căderea acestora pe carosabil, în imediata apropiere a unui autoturism aflat în mers, poliţiştii Biroului Rutier Craiova s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri în consecinţă”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

27 de accidente cu trotinete electrice în Dolj

În primele șase luni ale anului 2026, în județul Dolj au avut loc 27 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. Două dintre acestea au fost accidente grave.

Polițiștiii reamintesc că trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice numai de persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.

Dacă drumul are o pistă pentru biciclete, trotinetele trebuie conduse doar pe aceasta. În lipsa unei piste, circulația este permisă numai pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este de 50 km/h.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice care au mai puțin de 16 ani.

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