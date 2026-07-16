Caz șocant în județul Dolj. Bărbat de 56 de ani, mort după ce s-a împușcat cu un asomator pentru animale

Publicat 16 iul. 2026, 12:51 Sursă Realitatea.Net

Un incident șocant a avut loc, joi, în județul Dolj, unde un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce s-a împușcat cu un asomator pentru animale. Poliţiştii au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragicul eveniment.

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