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Atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru

Atac cibernetic

Atac cibernetic

Scris deStoica Marian
Publicat16 iul. 2026, 14:02
Sursărealitatea.net

Aplicația „e-Terra” și sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt indisponibile.

Aplicația „e-Terra” și sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt indisponibile.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funciară, „e-Terra”, sunt nefuncționale.

Datele nu au fost compromise în urma incidentului, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile cu atribuții în domeniu.

Aplicația „Eterra” nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, estimează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

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