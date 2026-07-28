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Dolj: Incendiu de amploare la Maglavit; au ars 20 ha vegetaţie uscată şi gunoaie din curţi

Incendiu de vegetație în județul Dolj

Incendiu de vegetație în județul Dolj

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 16:08
Sursărealitatea.net

Un incendiu de amploare izbucnit marţi în comuna Maglavit, judeţul Dolj, a mistuit aproximativ 20 de hectare de vegetaţie, inclusiv din cimitirul local, şi a cuprins grămezi de deşeuri din mai multe curţi.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 'Oltenia' al judeţului Dolj, la sosirea primelor echipaje de intervenţie, incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare, existând pericol de propagare către gospodăriile din apropiere.

Având în vedere existenţa mai multor focare şi amploarea incendiului, forţele de intervenţie au fost suplimentate progresiv, pentru stingerea focului fiind folosite
şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului Calafat, din cadrul Secţiei Băileşti, din cadrul Detaşamentului 1 Craiova şi din cadrul Detaşamentului 2 Craiova. De asemenea, pentru stingerea focului au intervenit şi reprezentanţii SVSU Maglavit

'În acest moment incendiul este lichidat. Au ars vegetaţie uscată şi gunoi menajer pe o suprafaţă de aproximativ 20 ha, vegetaţie uscată şi gunoi din 10 curţi şi o suprafaţă de aproximativ 20 mp vegetaţie uscată din cimitir', a informat ISU Dolj.

AGERPRES

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