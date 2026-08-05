Căutările bărbatului dispărut în Dunăre continuă. Salvamont intervine cu echipamente subacvatice de ultimă generație

Publicat 5 aug. 2026, 12:00 Actualizat 5 aug. 2026, 12:13 Sursă Realitatea.Net

Operațiunea de căutare a bărbatului dispărut în Dunăre, după accidentul cu ski-jetul produs la Dubova, județul Mehedinți, continuă și miercuri. La misiune s-au alăturat și salvatorii montani, care folosesc echipamente subacvatice de ultimă generație pentru localizarea victimei.

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