Căutările bărbatului dispărut în Dunăre continuă. Salvamont intervine cu echipamente subacvatice de ultimă generație

Operațiunea de căutare a bărbatului dispărut în Dunăre, după accidentul cu ski-jetul produs la Dubova, județul Mehedinți, continuă și miercuri. La misiune s-au alăturat și salvatorii montani, care folosesc echipamente subacvatice de ultimă generație pentru localizarea victimei.
UPDATE - Salvamont Mehedinți intervine în misiunea de căutare a bărbatului dispărut în Dunăre. Căutările continuă cu echipamente subacvatice de ultimă generație
Un echipaj de scafandri a reluat căutările miercuri dimineață pentru găsirea bărbatului dispărut în urma accidentului nautic produs marți seară pe Dunăre, în apropierea localității Dubova, județul Mehedinți.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mehedinți, în sprijin au fost trimiși și scafandri din cadrul ISU Dolj, însă intervenția subacvatică nu a putut fi efectuată din cauza condițiilor extrem de dificile din zonă.
„În sprijin s-au deplasat și scafandri din cadrul ISU Dolj, însă din cauza condițiilor nefavorabile scufundării existente la fața locului – vegetație abundentă, trunchiuri de copac și vizibilitate redusă – nu s-a putut interveni”, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți.
În paralel, două echipaje cu ambarcațiuni ale ISU Mehedinți și ale Poliției de Frontieră continuă căutările la suprafața apei.
Accidentul s-a produs marți seară, după ce un ski-jet s-a lovit de o geamandură amplasată pe Dunăre, în zona localității Dubova. În urma impactului, doi tineri au fost aruncați în apă.
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost salvat de echipele de intervenție, însă celălalt ocupant al ambarcațiunii este în continuare căutat.
Autoritățile continuă operațiunile de căutare și speră ca bărbatul dispărut să fie găsit cât mai curând, în ciuda condițiilor dificile din zona intervenției.