Un nou segment din Autostrada A1 se apropie de inaugurare. Stadiul lucrărilor a ajuns la 95%

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 15:48

Lucrările la secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul prevăzut în contract, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

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