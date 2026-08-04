Amenzi de mii de lei pentru ambrozia din curte: cine e obligat prin lege s-o distrugă

Un teren năpădit de ambrozie la marginea cartierului nu e doar o bătaie de cap pentru cei alergici. Din 2018, e o contravenție — iar amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei. Puțini proprietari știu însă că răspunderea le revine direct lor, nu primăriei sau vecinilor, și că verificările se fac anual, chiar dacă terenul respectiv pare "al nimănui".

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