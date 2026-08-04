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Economie· 2 min citire
Nicușor Dan a promulgat legea pentru criza carburanților și prelungirea TVA de 9% la locuințe
Nicușor Dan
Publicat4 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan a promulgat două legi care vizează prețurile carburanților și cumpărarea locuințelor. Prima lege permite declararea stării de criză pe piața produselor petroliere. A doua prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Președintele susține că măsurile sunt necesare pentru stabilitatea economică și protejarea veniturilor românilor.
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